Bonus baby sitter, i lavoratori essenziali devono attendere ancora. “Durante la prima ondata servito soprattutto per pagare i nonni” (Di giovedì 11 marzo 2021) devono attendere ancora le famiglie dei bambini e ragazzi tornati in Dad a causa della chiusura delle scuole. Con lo slittamento alla prossima settimana del decreto Sostegno si allontana anche la reintroduzione (retroattiva, stando agli annunci) dei congedi parentali e in parallelo dei Bonus baby sitter, un aiuto indispensabile per gli operatori sanitari e gli altri lavoratori essenziali che in questa fase non possono certo rimanere a casa. Come i congedi anche quel Bonus, che valeva 1.200 euro maggiorati a 2mila per i genitori che lavorano nel campo socio-sanitario e nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze legate all’emergenza epidemiologica, è scaduto a fine dicembre. Intanto, da un rapporto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021)le famiglie dei bambini e ragazzi tornati in Dad a causa della chiusura delle scuole. Con lo slittamento alla prossima settimana del decreto Sostegno si allontana anche la reintroduzione (retroattiva, stando agli annunci) dei congedi parentali e in parallelo dei, un aiuto indispensabile per gli operatori sanitari e gli altriche in questa fase non possono certo rimanere a casa. Come i congedi anche quel, che valeva 1.200 euro maggiorati a 2mila per i genitori che lavorano nel campo socio-sanitario e nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze legate all’emergenza epidemiologica, è scaduto a fine dicembre. Intanto, da un rapporto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per i lavoratori autonomi e i lavoratori impegnati in prima linea nel contrasto all'epidemia, arriva il bonus per l… - fattoquotidiano : Bonus baby sitter, i lavoratori essenziali devono attendere ancora. “Durante la prima ondata servito soprattutto pe… - RadioGoldAl : Dal Governo bonus baby sitter per i lavoratori autonomi o impegnati contro la pandemia - Notiziedi_it : Zaia: “Congedi e bonus baby sitter? I fondi li metta lo Stato” - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Per i lavoratori autonomi e i lavoratori impegnati in prima linea nel contrasto all'epidemia, arriva il bonus per l'acqui… -