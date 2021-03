BCE, tassi di interesse invariati. Acquisti PEPP più elevati da prossimo trimestre (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Conferma della dotazione da 1.850 miliardi di euro per il Programma di acquisto di titoli anticrisi pandemica (PEPP), tassi di interesse di riferimento invariati e Acquisti di titoli del programma PEPP in aumento nel prossimo trimestre. Sono i dati salienti emersi dall’attesa riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea. La BCE continuerà a effettuare Acquisti nell’ambito del programma PEPP “almeno fino alla fine di marzo 2022 e, in ogni caso, fino a quando non giudicherà la crisi da coronavirus finita“, si legge in una nota e “sulla base di una valutazione congiunta delle condizioni di finanziamento e delle prospettive di inflazione, il Consiglio direttivo prevede che gli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Conferma della dotazione da 1.850 miliardi di euro per il Programma di acquisto di titoli anticrisi pandemica (),didi riferimentodi titoli del programmain aumento nel. Sono i dati salienti emersi dall’attesa riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea. La BCE continuerà a effettuarenell’ambito del programma“almeno fino alla fine di marzo 2022 e, in ogni caso, fino a quando non giudicherà la crisi da coronavirus finita“, si legge in una nota e “sulla base di una valutazione congiunta delle condizioni di finanziamento e delle prospettive di inflazione, il Consiglio direttivo prevede che gli ...

