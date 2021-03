Atlantia | CdA approva relazione integrata 2020 Una holding per la mobilità sostenibile

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione dihato lafinanziariache include, per la prima volta in un unico documento i risultati finanziari e non finanziari del Gruppo. La crisi pandemica – si sottolinea – ha dimostrato come la gestione delle infrastrutture di trasporto sia vitale per la connessione di persone, merci, comunità e territori e quindi il Consiglio di Amministrazione ha promosso un profondo ripensamento strategico con l’obiettivo di creare valoreper tutti i propri stakeholders. Il Gruppo si pone oggi quale obiettivo principale quello di favorire sempre di più una, sicura, innovativa, efficiente e rispondente ai bisogni di tutti gli stakeholders e accessibile ...