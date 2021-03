Arisa senza freni (e non solo) in diretta tv, il gesto imbarazza Geppi Cucciari: «Tira giù le braccia» (Di giovedì 11 marzo 2021) Arisa finisce senza scampo tra I nuovi mostri di Striscia la notizia: la rubrica del tg satirico di Canale 5 non può non mettere sul podio la cantante, reduce da Sanremo 2021. Chiacchieratissima durante la kermesse canora anche per via dei suoi look, Rosalba Pippa – questo il nome all’anagrafe della trentottenne lucana – torna a far parlare di sé. Ed è difficile credere che lo abbia fatto in modo involontario. Arisa su “I nuovi mostri”, in classifica per quel gesto in diretta tv: incredula Geppi Cucciari Ospite di Che succ3de, il programma di Geppi Cucciari in onda su Rai 3, Arisa strizza l’occhio all’obiettivo con una mise decisamente accattivante. Un siparietto stuzzicante, sul quale la conduttrice si sofferma con ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021)finiscescampo tra I nuovi mostri di Striscia la notizia: la rubrica del tg satirico di Canale 5 non può non mettere sul podio la cantante, reduce da Sanremo 2021. Chiacchieratissima durante la kermesse canora anche per via dei suoi look, Rosalba Pippa – questo il nome all’anagrafe della trentottenne lucana – torna a far parlare di sé. Ed è difficile credere che lo abbia fatto in modo involontario.su “I nuovi mostri”, in classifica per quelintv: incredulaOspite di Che succ3de, il programma diin onda su Rai 3,strizza l’occhio all’obiettivo con una mise decisamente accattivante. Un siparietto stuzzicante, sul quale la conduttrice si sofferma con ...

Advertising

SanremoRai : Domande senza risposta nella continua lotta tra resistere e lasciarsi andare. Alcuni amori ci consumano fino a farc… - Italia_Notizie : Arisa senza freni si tocca le tett* in diretta. Geppi Cucciari in imbarazzo: “Tira giù le braccia” - FQMagazineit : Arisa senza freni si tocca le tett* in diretta. Geppi Cucciari in imbarazzo: “Tira giù le braccia” - AnonymeRai : ? Arisa senza freni si tocca le tett* in diretta. Geppi Cucciari in imbarazzo: “Tira giù le braccia”… - elenaelnos : RT @AtlantisProm: odio viscerale che cresce sempre di più per il giornalismo italiano puramente sessista che è riuscito anche a strumentali… -