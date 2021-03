Ambasciatori della Partecipazione: continua il percorso per creare valore civico (Di giovedì 11 marzo 2021) di Valeria Marrocco e Roberto Monaldi, tutor del percorso di formazione “Ambasciatori della Partecipazione” Oggi giovedì 11 marzo il corso di formazione “Ambasciatori della Partecipazione”, promosso dalla Rousseau Open Academy, che ha la durata di 3 mesi, darà inizio ufficialmente, con la settima lezione, al terzo modulo. Modulo che sarà rivolto più propriamente all’apprendimento delle organizzazioni olocratiche e allo sviluppo delle competenze digitali e non, necessarie per promuovere iniziative, progetti e attività. Particolare focus sarà dedicato allo sviluppo di quelle abilità e competenze necessarie per comunicare, collaborare, negoziare per la creazione di valore, promuovere motivazione nei gruppi, risolvere problemi, gestire i conflitti e ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 11 marzo 2021) di Valeria Marrocco e Roberto Monaldi, tutor deldi formazione “” Oggi giovedì 11 marzo il corso di formazione “”, promosso dalla Rousseau Open Academy, che ha la durata di 3 mesi, darà inizio ufficialmente, con la settima lezione, al terzo modulo. Modulo che sarà rivolto più propriamente all’apprendimento delle organizzazioni olocratiche e allo sviluppo delle competenze digitali e non, necessarie per promuovere iniziative, progetti e attività. Particolare focus sarà dedicato allo sviluppo di quelle abilità e competenze necessarie per comunicare, collaborare, negoziare per la creazione di, promuovere motivazione nei gruppi, risolvere problemi, gestire i conflitti e ...

