Zayn Malik contro i Grammy per la mancata nomination, la rabbia su Twitter: “Fanc**o, razzisti” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Uno sfogo al vetriolo, quello di Zayn Malik contro i Grammy pubblicato su Twitter nelle ultime ore. L’ex One Direction ha commentato a caldo la mancata nomination e, alla pari di The Weeknd e altri artisti, ha rivolto al concorso parole piene di rabbia e frustrazione. Zayn Malik contro i Grammy La popstar, tuttavia, probabilmente non considera che il suo ultimo album No One Is Listening è stato pubblicato in eccessivo ritardo rispetto alla scadenza entro la quale i dischi e gli artisti vengono presi in considerazione. Le parole di Zayn Malik contro i Grammy sono comparse in due tweet distinti nei quali l’artista ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Uno sfogo al vetriolo, quello dipubblicato sunelle ultime ore. L’ex One Direction ha commentato a caldo lae, alla pari di The Weeknd e altri artisti, ha rivolto al concorso parole piene die frustrazione.La popstar, tuttavia, probabilmente non considera che il suo ultimo album No One Is Listening è stato pubblicato in eccessivo ritardo rispetto alla scadenza entro la quale i dischi e gli artisti vengono presi in considerazione. Le parole disono comparse in due tweet distinti nei quali l’artista ...

