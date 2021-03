VIDEO MotoGP | Test Losail 2021 | Jack Miller a passo di record | Valentino Rossi 13°

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nuova giornata diche è andata in archivio sulla pista qatariana, sede deiriservati alla classe. Il più veloce è stato l’australiano della Ducatiche con il tempo di 1:53.183 ha battuto anche ilsul tracciato difirmato nel 2019 da Marc Marquez. Una Rossa in grande spolvero, tenuto conto del quarto crono del francese Johann Zarco (Pramac) e della top-10 Pecco Bagnaia, nono in 1:54.236 che ha lavorato soprattutto sulgara. Si può sorridere anche in casa Yamaha con la coppia del team ufficiale Fabio Quartararo–Maverick Vinales, rispettivamente 2° e 3°. Fuori dalla top-10 troviamo Franco Morbidelli (11°) e(13°) con la Yamaha ...