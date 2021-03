Vaccini | UNASCA chiede priorità per il personale delle autoscuole

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Roma, 10 marzo 2021) - Insegnanti e istruttorilavorano in presenza per le lezioni di teoria e per le guide con gli allievi,(Unione Nazionalee Studi di Consulenza Automobilistica)che ilsia inserito nelle liste divaccinali. «Il tema della vaccinazione su base volontaria per le fasce più fragili della popolazione e nelle aziende – spiega Emilio Patella, Segretario nazionale del settoredi– è entrato nel dibattito parlamentare durante la conversione in legge alla Camera del decreto legge del 14 gennaio scorso. Sono stati presentati ordini del giorno e emendamenti alle disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza ...