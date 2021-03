Vaccini Covid, von der Leyen annuncia: “Entro marzo 4 milioni di dosi Pfizer in più” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nelle prossime 2 settimane, Pfizer-BioNTech fornirà all’Unione europea 4 milioni di dosi aggiuntive di vaccino anti Covid-19 per fronteggiare la diffusione delle varianti del virus. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Le dosi previste del vaccino Pfizer-BioNTech erano 62 milioni, che saliranno così a 66 milioni. Entro la fine di marzo, la Ue si aspetta una consegna totale di 100 mln di dosi, comprendenti anche le forniture di Moderna e AstraZeneca. “Questo aiuterà gli stati membri a contrastare la diffusione delle varianti”, ha sottolineato von der Leyen, che oggi, vista l’elevata contagiosità, ha portato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nelle prossime 2 settimane,-BioNTech fornirà all’Unione europea 4diaggiuntive di vaccino anti-19 per fronteggiare la diffusione delle varianti del virus. Lo hato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der. Lepreviste del vaccino-BioNTech erano 62, che saliranno così a 66la fine di, la Ue si aspetta una consegna totale di 100 mln di, comprendenti anche le forniture di Moderna e AstraZeneca. “Questo aiuterà gli stati membri a contrastare la diffusione delle varianti”, ha sottolineato von der, che oggi, vista l’elevata contagiosità, ha portato a ...

