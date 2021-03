Una donna segretaria del Pd (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ma quale dovrebbe essere la funzione del Pd? Quando è nato nel 2007 i fondatori e le fondatrici del Pd lo definirono l’incontro delle migliori culture riformiste necessario per interpretare e attraversare il cambiamento, la modernità. Con l’obiettivo di disegnare un paese migliore. Un partito nazionale saldamente europeo, ispirato dalla ambizione di rappresentare tutto il paese e per questo caratterizzato dalle primarie nella scelta della laedership. In questo senso un partito a vocazione maggioritaria. Un Pd così non è mai nato. Il partito democratico ha interpretato in questi anni con grande generosità e senso dello stato la funzione di infrastruttura democratica e argine a sovranismi e rigurgiti conservatori: dal disegno di legge Pillon ai porti chiusi. Ma non è mai nato il Partito democratico immaginato in origine. Per due ragioni: l’incontro tra le diverse culture non ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ma quale dovrebbe essere la funzione del Pd? Quando è nato nel 2007 i fondatori e le fondatrici del Pd lo definirono l’incontro delle migliori culture riformiste necessario per interpretare e attraversare il cambiamento, la modernità. Con l’obiettivo di disegnare un paese migliore. Un partito nazionale saldamente europeo, ispirato dalla ambizione di rappresentare tutto il paese e per questo caratterizzato dalle primarie nella scelta della laedership. In questo senso un partito a vocazione maggioritaria. Un Pd così non è mai nato. Il partito democratico ha interpretato in questi anni con grande generosità e senso dello stato la funzione di infrastruttura democratica e argine a sovranismi e rigurgiti conservatori: dal disegno di legge Pillon ai porti chiusi. Ma non è mai nato il Partito democratico immaginato in origine. Per due ragioni: l’incontro tra le diverse culture non ha ...

Advertising

caritas_milano : #8marzo: Servono fatti non fiori In Italia ogni 3 giorni una donna viene uccisa. Le parole e i fiori non bastano s… - lauraboldrini : A dicembre su 101mila posti di lavoro persi, 99mila erano ricoperti da donne. Il gap salariale è fra i peggiori in… - poliziadistato : #8marzo Simona, Volanti Genova, 4 anni fa, interviene per minacce a una donna che aveva lasciato il marito dopo ann… - Angelo20423080 : @Mov5Stelle Che sia una donna o meno non è importante. L'importante è che sia una persona seria, intelligente e com… - AshlinLuce : In questi mesi ho visto mettere in discussione una donna come madre o la sua infanzia mancata oggi un’altra che dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Una donna Maltrattamenti a dipendente, condannato ex patron Virtus ... Alessandra Testoni, alla pena di un anno e quattro mesi per maltrattamenti nei confronti di una donna, prima dipendente dell'omonimo gruppo e poi della società nata in seguito al fallimento. Tutto ...

Oltre il 40% sul merchandising dedicato ai Pokémon! ... è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle ...65 (22,49) Bambola Snorlax - 10 - 23,32 (27,49) T - shirt Jigglypuff 'Sleep Tight' - donna - 12,12 (16,...

Truffa travestita da acquisto: denunciata una donna La Gazzetta di Mantova Carlotta, la stilista trovata impiccata a Milano: chiesto processo per il fidanzato La Procura di Milano ha chiesto il processo per Marco Venturi accusato di omicidio per la morte della sua fidanzata, la stilista 37enne Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con ...

Scrittori: Baudelaire alla madre, 'Ho bisogno di soldi, ho tante spese' Parigi, 10 mar. - (Adnkronos) - Va all'asta una lettera autografa del poeta francese Charles Baudelaire (1821-1867) alla madre, dove, evocando la sua ...

... Alessandra Testoni, alla pena di un anno e quattro mesi per maltrattamenti nei confronti di, prima dipendente dell'omonimo gruppo e poi della società nata in seguito al fallimento. Tutto ...... è il ricordarvi ancoravolta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle ...65 (22,49) Bambola Snorlax - 10 - 23,32 (27,49) T - shirt Jigglypuff 'Sleep Tight' -- 12,12 (16,...La Procura di Milano ha chiesto il processo per Marco Venturi accusato di omicidio per la morte della sua fidanzata, la stilista 37enne Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con ...Parigi, 10 mar. - (Adnkronos) - Va all'asta una lettera autografa del poeta francese Charles Baudelaire (1821-1867) alla madre, dove, evocando la sua ...