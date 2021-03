Ue: Fitto, 'su futuro Europa ci sia ampio dibattito' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Auspichiamo un processo democratico e di partecipazione ampio, basato sulla partecipazione dei cittadini e su un vero coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e delle autorità regionali e locali. Un processo che sia in grado di discutere su quello che dovrà essere realmente il futuro dell'Europa, non imponendo solamente un'idea unica”. Lo ha affermato il copresidente del Gruppo Ecr–Fdi, Raffaele Fitto, partecipando oggi a nome del Gruppo, alla cerimonia di sottoscrizione della dichiarazione congiunta sulla Conferenza sul futuro dell'Europa che si è svolta a Bruxelles. “Il rischio è che questa Conferenza si trasformi in un altro strumento per portare avanti solo l'agenda federalista. Noi ci saremo con le nostre proposte auspicando che si apra una seria ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Auspichiamo un processo democratico e di partecipazione, basato sulla partecipazione dei cittadini e su un vero coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e delle autorità regionali e locali. Un processo che sia in grado di discutere su quello che dovrà essere realmente ildell', non imponendo solamente un'idea unica”. Lo ha affermato il copresidente del Gruppo Ecr–Fdi, Raffaele, partecipando oggi a nome del Gruppo, alla cerimonia di sottoscrizione della dichiarazione congiunta sulla Conferenza suldell'che si è svolta a Bruxelles. “Il rischio è che questa Conferenza si trasformi in un altro strumento per portare avanti solo l'agenda federalista. Noi ci saremo con le nostre proposte auspicando che si apra una seria ...

