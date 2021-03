Stilista impiccata: nella sua vita droga, alcol e sesso estremo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano La procura ha chiesto il processo per Marco Venturi accusato di omicidio per la morte della sua fidanzata , la Stilista 37enne Carlotta Benusiglio. Il pm Francesca Crupi aveva già anticipato ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano La procura ha chiesto il processo per Marco Venturi accusato di omicidio per la morte della sua fidanzata , la37enne Carlotta Benusiglio. Il pm Francesca Crupi aveva già anticipato ...

RaiNews : Stilista trovata impiccata a Milano, chiesto processo per il fidanzato - duesoli : RT @RaiNews: Stilista trovata impiccata a Milano, chiesto processo per il fidanzato - sardanews : Stilista impiccata, chiesto a Milano processo per fidanzato - iconanews : Stilista impiccata, chiesto a Milano processo per fidanzato - CorriereQ : Stilista impiccata, chiesto a Milano processo per fidanzato -