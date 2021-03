Stasera in TV 10 marzo, cosa vedere: Quo Vado o Chi l’ha visto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stasera in TV mercoledì 10 marzo: La bambina che non voleva cantare su Rai 1, Quo Vado su Canale 5. Rete 4, Stasera Italia – Speciale con Barbara Palombelli Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in onda Stasera mercoledì 10 marzo sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 il film “La bambina che non voleva cantare”con: Carolina Crescentini, Tecla Insolia, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Paola Minaccioni, Massimo Poggio, Giulietta Rebeggiani, Daria Pascal Attolini e Nunzia Schiano. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il docureality “La Caserma” narrato da Simone Montedoro. I ragazzi supereranno le dure prove di questa settimana? Su Rai 3 dalle 21.20 andrà in onda il consueto appuntamento del mercoledì con “Chi l’ha ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 marzo 2021)in TV mercoledì 10: La bambina che non voleva cantare su Rai 1, Quosu Canale 5. Rete 4,Italia – Speciale con Barbara Palombelli Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in ondamercoledì 10sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 il film “La bambina che non voleva cantare”con: Carolina Crescentini, Tecla Insolia, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Paola Minaccioni, Massimo Poggio, Giulietta Rebeggiani, Daria Pascal Attolini e Nunzia Schiano. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il docureality “La Caserma” narrato da Simone Montedoro. I ragazzi supereranno le dure prove di questa settimana? Su Rai 3 dalle 21.20 andrà in onda il consueto appuntamento del mercoledì con “Chi...

Advertising

IlContiAndrea : Tornando alle cose serie per un minuto. La #Lombardia da stasera al 14-3 va in #arancionescuro. A partire da mezza… - tuttotv_info : Chi l'ha visto?, i casi di stasera > - Leo_Martilotti : @_ThousandN Frasi come quella di De Ligt “È troppo presto per uscire a marzo” e di Chiesa “Stasera dovevamo passare… - tuttotv_info : #LaCaserma, stasera su #Rai2 l'ultima puntata > - TV2000it : 'Non è mai troppo tardi' con @ClaudSantamaria, la miniserie che racconta la storia di #AlbertoManzi ??… -