Sorpreso con un coltello a serramanico in auto: denunciato 30enne (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSerino (Av) – Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle misure urgenti imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere. Nell’ambito di tali servizi, a Serino, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un’autovettura guidata da un giovane del posto. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo e, all’esito della perquisizione, hanno rinvenuto un coltello a serramanico occultato nel vano portaoggetti dell’auto. Per il trentenne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSerino (Av) – Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle misure urgenti imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere. Nell’ambito di tali servizi, a Serino, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un’vettura guidata da un giovane del posto. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’mobilista ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo e, all’esito della perquisizione, hanno rinvenuto unoccultato nel vano portaoggetti dell’. Per il trentenne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, è ...

Advertising

irpiniatimes1 : SORPRESO CON UN COLTELLO A SERRAMANICO NASCOSTO IN AUTO: TRENTENNE DENUNCIATO - Radio1Rai : RT @1giornodapecora: #ugdp @Cofferati e le dimissioni di @nzingaretti: hanno sorpreso tutti, me compreso. Che la situazione fosse frantumat… - 1giornodapecora : #ugdp @Cofferati e le dimissioni di @nzingaretti: hanno sorpreso tutti, me compreso. Che la situazione fosse frantu… - ILitorale : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: POMEZIA – PUSHER SORPRESO CON L’HASHISH NASCOSTA IN CASA. 21ENNE ARRESTAT… - NRinascimentale : RT @GermanoDottori: L'amministrazione Biden getta la maschera? Governo di transizione con i Taliban a Kabul e mediazione affidata ad Erdoga… -