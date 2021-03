“Sarri è pronto a tornare a Napoli, gli piace più Lozano che Osimhen” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – “Sarri è pronto ad un Napoli2 ed ad una ripartenza partenopea. Sente l’affetto della piazza per il suo ritorno. Ha un legame forte con i suoi ex. Ha scritto a Ghoulam dopo l’intervento. Al momento non ha accordo con nessun club, ha un obiettivo: vuole allenare non gestire”. Così Ciro Venerato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato di un possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. “Sarri vuole la chiarezza dei programmi verso la gente, vuole ripartire da quel sogno interrotto. De Laurentiis gradisce anche Fonseca della Roma, ma se c’è la possibilità preferisce Sarri che vuole giocatori disposti al sacrificio. Gli piace più ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “ad un2 ed ad una ripartenza partenopea. Sente l’affetto della piazza per il suo ritorno. Ha un legame forte con i suoi ex. Ha scritto a Ghoulam dopo l’intervento. Al momento non ha accordo con nessun club, ha un obiettivo: vuole allenare non gestire”. Così Ciro Venerato ai microfoni di Kiss Kissha parlato di un possibile ritorno di Mauriziosulla panchina del. “vuole la chiarezza dei programmi verso la gente, vuole ripartire da quel sogno interrotto. De Laurentiis gradisce anche Fonseca della Roma, ma se c’è la possibilità preferisceche vuole giocatori disposti al sacrificio. Glipiù ...

