Ronaldo Juventus | fallimento europeo | addio imminente? Le ultimissime

Advertising

ZZiliani : È il 9 marzo 2021 e la #Juventus è fuori, oltre che dallo scudetto, anche dalla #Champions. Dopo il #Lione, a elimi… - ZZiliani : Nessuno l’ha ancora detto e non è giusto: finalmente #Ronaldo è stato decisivo su una punizione. #Juventus - ZZiliani : La #Juventus, che aveva preso #Ronaldo (4 Champions vinte negli ultimi 5 anni al #Real) per vincere la #Champions,… - gilnar76 : CRISTIANO RONALDO deve ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - MarisciaFox : RT @tancredipalmeri: L’Independent: “Andrea Agnelli ha proposto tutta una serie di idee terribili ultimamente, ma la peggiore rimane aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Juventus

... con lache sarà costretta nella prossima sessione estiva a fare cassa. Ora come ora, bisognerà comprendere bene se Cristiano, giunto a Torino per alzare al cielo la prestigiosa ...Commenta per primo Zero gol nella fase a eliminazione diretta in Champions League . Inconsueto, per Cristiano, che ieri sera è stato eliminato dal Porto , con la sua, dalla massima competizione europea per club. Era dal 2005, ai tempi del Manchester United, che non succedeva: l'ultima volta ..."La stagione fallimentare della Juve era abbastanza prevedibile.Come detto, dalla scorsa estate, Pirlo non aveva la patente per allenare questa squadra ...Momento di riflessione in casa bianconera dopo la pensate eliminazione agli ottavi di Champions contro il Porto, futuro incerto anche per Cristiano Ronaldo?