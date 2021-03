PS5 accoglie Denuvo | il sistema aiuterà gli sviluppatori a combattere la piaga dei cheater

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Irdeto, la società dietro il software di sicurezza, ha annunciato di essere riuscita a entrare nel programma di strumenti di terze parti per PS5. Con ciò si colma la lacuna tra le opzioni di sicurezza ufficiali a cui potranno accedere coloro che sviluppano per la console Sony. La proposta diè una soluzione anti-cheat volta ad evitare problemi cone hacker su PS5. Un'altra opzione di cui glipossono usufruire, che, secondo quanto dicono nell'annuncio, è già implementata in alcuni giochi di lancio per PS5. "Ilanti-cheat diincorpora una tecnologia avanzata per garantire sia il gameplay online che i progressi offline. La tecnologia aiuta glidi giochi a proteggere i dati importanti o il codice di gioco, ...