Procura federale: quanto pesa la scenata tra Ibrahimovic e Lukaku (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Procura della Figc ha chiuso le indagini sul comportamento antisportivo di Ibra e Lukaku, responsabilità oggettiva per Milan e Inter Gli strascichi del derby di Coppa Italia sono ancora vivi. La Procura della Figc ha chiuso le indagini riguardo al clamoroso litigio tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. La zuffa in campo è stata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

