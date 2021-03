Nastri d’argento documentari | vincono Totti e The Rossellinis

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Mi chiamo Francescodi Alex Infascelli è il Nastro2021 per il Cinema del reale, Thedi Alessandro Rossellini, ritratto di una famiglia allargata decisamente speciale,il miglioro sul cinema. Chi ha vinto Premio per la docufiction? Oggi l’annuncio dei Giornalisti Cinematograficiche hanno assegnato il Premio per la docufiction a Il caso Braibanti di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese segnalando anche con una menzione speciale La verità su La dolce vita di Giuseppe Pedersoli. Mi chiamo FrancescoMi chiamo Francescodi Alex Infascelli è prodotto da The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment e Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema in collaborazione con Sky e Amazon Prime ...