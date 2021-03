Mosca rallenta Twitter: "Non rimuove i contenuti illegali" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il governo di Mosca sta pensando di rallentare la velocità di funzionamento diTwitter in Russia, accusando il social network di non aver cancellato informazioni giudicate illegali. “Allo scopo di proteggere i cittadini russi, nei riguardi di Twitter dal 10 marzo 2021 sono state adottate misure di reazione centralizzata e propriamente il rallentamento primario della velocità del servizio. Il rallentamento sarà realizzato sul 100% degli apparecchi mobili e sul 50% di quelli fissi”, fa sapere in una nota l’agenzia che controlla le telecomunicazioni nel paese, Roskomnadzor, che sottolinea come i post ritenuti illegali ammontino a più di 3mila. “Se Twitter continuerà ad ignorare la legge, le ritorsioni” nei suoi confronti “continueranno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il governo dista pensando dire la velocità di funzionamento diin Russia, accusando il social network di non aver cancellato informazioni giudicate. “Allo scopo di proteggere i cittadini russi, nei riguardi didal 10 marzo 2021 sono state adottate misure di reazione centralizzata e propriamente ilmento primario della velocità del servizio. Ilmento sarà realizzato sul 100% degli apparecchi mobili e sul 50% di quelli fissi”, fa sapere in una nota l’agenzia che controlla le telecomunicazioni nel paese, Roskomnadzor, che sottolinea come i post ritenutiammontino a più di 3mila. “Secontinuerà ad ignorare la legge, le ritorsioni” nei suoi confronti “continueranno ...

