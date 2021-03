Mestruazioni dolorose tra tabù e corretta informazione: lo studio di Apple e Harvard (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le Mestruazioni sono state per secoli un argomento tabù persino per la scienza, che finora ha dedicato pochissime ricerche in proposito. Eppure sono molti i medici che considerano i cicli mestruali, con i loro sintomi e differenze individuali, una finestra importante sulla salute generale delle proprie pazienti. Il 9 marzo 2021 il team dell’Apple Women’s Health Study di Harvard ha rilasciato uno studio che offre dati scientifici pionieristici sulle donne e i sintomi mestruali, forniti da un gruppo di 10 mila partecipanti e comprensivi di varie età e razze negli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Shruthi Mahalingaiah della Harvard T.H. Chan School of Public Health, una delle ricercatrici principali dello studio e Assistant Professor of ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lesono state per secoli un argomentopersino per la scienza, che finora ha dedicato pochissime ricerche in proposito. Eppure sono molti i medici che considerano i cicli mestruali, con i loro sintomi e differenze individuali, una finestra importante sulla salute generale delle proprie pazienti. Il 9 marzo 2021 il team dell’Women’s Health Study diha rilasciato unoche offre dati scientifici pionieristici sulle donne e i sintomi mestruali, forniti da un gruppo di 10 mila partecipanti e comprensivi di varie età e razze negli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Shruthi Mahalingaiah dellaT.H. Chan School of Public Health, una delle ricercatrici principali delloe Assistant Professor of ...

