Mediaset, è guerra tra Barbara D’Urso e Maria De Filippi. I retroscena, il trash e la vicenda dei veti (Di mercoledì 10 marzo 2021) guerra – e non tanto fredda – tra Barbara D’Urso e Maria De Filippi. Dagospia ha lanciato la bomba in questi giorni e gli indizi ci sarebbero tutti. Nel contratto della prima ci sarebbe una clausola che proibirebbe alla D’Urso di trattare i temi e i personaggi delle trasmissioni della De Filippi. Il sito di Roberto D’Agostino aggiunge così elementi alla “geopolitica” delle trasmissioni Mediaset. In primis alla chiusura anticipata di Live-Non è la D’Urso, lo show domenicale sul quale il sipario calerà con due mesi d’anticipo, precisamente il 28 marzo prossimo. A nulla è servito dunque il “soccorso” social di Nicola Zingaretti (“In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro, hai portato la politica alle persone. Ce n’è ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021)– e non tanto fredda – traDe. Dagospia ha lanciato la bomba in questi giorni e gli indizi ci sarebbero tutti. Nel contratto della prima ci sarebbe una clausola che proibirebbe alladi trattare i temi e i personaggi delle trasmissioni della De. Il sito di Roberto D’Agostino aggiunge così elementi alla “geopolitica” delle trasmissioni. In primis alla chiusura anticipata di Live-Non è la, lo show domenicale sul quale il sipario calerà con due mesi d’anticipo, precisamente il 28 marzo prossimo. A nulla è servito dunque il “soccorso” social di Nicola Zingaretti (“In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro, hai portato la politica alle persone. Ce n’è ...

Advertising

SecolodItalia1 : Mediaset, è guerra tra Barbara D’Urso e Maria De Filippi. I retroscena, il trash e la vicenda dei veti… - LOLAPEREZ16 : - C_Caro20 : Una settimana fa stavamo letteralmente scassando mediaset play e il sito del grande fratello per votare tommaso. B… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Morte dell'ambasciatore Attanasio, i missionari comboniani: 'Ucciso dal signore della guerra del Ruanda' #attanasio h… - PBerluskony : Niente amici la guerra è partita: Cologno vs Palatino BdU invita Scanu a #noneladurso e MDF come risponderà? Med… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset guerra Roma: riapre il colossale Mausoleo di Augusto I restauri del monumento, interrotti nel periodo della seconda guerra mondiale, furono poi ultimati nei primi anni '50. Per maggiori informazioni: www.turismoroma.it

Il Pd cerca un nuovo segretario, cresce il pressing su Enrico Letta La minoranza, quella degli ex renziani, non è entusiasta ma, visti i numeri in assemblea, non sembra intenzionata ad andare alla guerra, anche se frena ribadendo la richiesta di un congresso. Per il ...

Guerra tra vicini, murati in casa da 8 anni Mediaset Play DayDreamer, Can in guerra con Yigyt Nell'episodio di DayDreamer - Le ali del sogno in onda martedì 9 marzo su Canale 5, dopo l'imprevista proposta di matrimonio a Sanem, Can giura ad Yigyt che lo incastrerà una volta per tutte. DayDream ...

Quando i leader della sinistra vanno nelle trasmissioni pop A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...

I restauri del monumento, interrotti nel periodo della secondamondiale, furono poi ultimati nei primi anni '50. Per maggiori informazioni: www.turismoroma.itLa minoranza, quella degli ex renziani, non è entusiasta ma, visti i numeri in assemblea, non sembra intenzionata ad andare alla, anche se frena ribadendo la richiesta di un congresso. Per il ...Nell'episodio di DayDreamer - Le ali del sogno in onda martedì 9 marzo su Canale 5, dopo l'imprevista proposta di matrimonio a Sanem, Can giura ad Yigyt che lo incastrerà una volta per tutte. DayDream ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...