Mascherine cinesi ai deputati, vittoria di FdI: la Camera le ritira. Delmastro: «Comprare italiano» (video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il caso delle Mascherine cinesi fornite ai deputati, denunciato dal parlamentare di FdI Andrea Delmastro, ha agitato l’apertura della seduta di oggi alla Camera. Le Mascherine, infatti, sono state ritirate, ma lo scivolone resta. E il fatto che Delmastro ne abbia chiesto conto al presidente Roberto Fico, con un intervento puntuale sulla difesa delle produzioni italiane, ha mandato in tilt la maggioranza e alla fine è dovuta intervenite la presidente di turno, la Cinquestelle Maria Edera Spadoni. «L’ufficio di presidenza farà un’istruttoria per capire come siano andate le cose», ha assicurato. I dispositivi erano sicuri? «Dopo la mia denuncia di ieri alla Camera, le Mascherine FFP2 cinesi, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il caso dellefornite ai, denunciato dal parlamentare di FdI Andrea, ha agitato l’apertura della seduta di oggi alla. Le, infatti, sono statete, ma lo scivolone resta. E il fatto chene abbia chiesto conto al presidente Roberto Fico, con un intervento puntuale sulla difesa delle produzioni italiane, ha mandato in tilt la maggioranza e alla fine è dovuta intervenite la presidente di turno, la Cinquestelle Maria Edera Spadoni. «L’ufficio di presidenza farà un’istruttoria per capire come siano andate le cose», ha assicurato. I dispositivi erano sicuri? «Dopo la mia denuncia di ieri alla, leFFP2, ...

Advertising

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Mascherine cinesi pure alla Camera (la denuncia di @zennaronews). Ma non ci avevano racc… - wireditalia : Fu proprio il medico malese di origini cinesi Wu Lien-teh, celebrato oggi con un doodle, a perfezionare l’uso delle… - borghi_claudio : Più vedo servizi sulle stecche (mondiali) cinesi per le mascherine meno ho dubbi su a chi siano servite in realtà.… - zazoomblog : Mascherine cinesi ai deputati vittoria di FdI: la Camera le ritira. Delmastro: «Comprare italiano» (video) -… - Alessandro_Amad : RT @SecolodItalia1: Mascherine cinesi ai deputati, vittoria di FdI: la Camera le ritira. Delmastro: «Comprare italiano» (video) https://t.c… -