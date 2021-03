Ludovico Fremont | “La pandemia ci ha fatto riscoprire la normalità”

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Oggi a “Quattro chiacchiere con…” ospitiamo. Attore, regista e sceneggiatore è un ragazzo dall’indiscusso talento.(Danilo D’Auria)Quali sono i suoi progetti per presente e futuro? “Per il momento sono in fase di scrittura di un libro top secret. Sto riprendendo in mano diverse cose lasciate ovviamente in aria per via di questa. Siamo in fase di ricostruzione, in fase di ripresa speriamo. Senza mai mollare”. Si torna a parlare della: “Sullase ne parla in continuazione, credo sia diventato un argomento che non fa bene alla testa e all’anima delle persone. Focalizzarsi sul problema e non sulla soluzione non ha mai portato niente. O si è parte della soluzione o si è parte del problema, per ...