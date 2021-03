Lombardia, allarme contagi: quando potrebbe entrare in zona rossa (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alessandro Nunziati I numeri non migliorano. La Lombardia, attualmente in zona arancione rinforzato, è nella morsa del coronavirus, rinvigorito dalle varianti che fanno crescere i contagi giorno dopo giorno. Lo stesso governatore, Attilio Fontana, ha lanciato l’allarme: e presto il colore della sua Regione potrebbe cambiare. È spuntata anche la data in cui la Lombardia potrebbe entrare in zona rossa. Domenica 14 marzo scadrà l’ordinanza firmata dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana: prevede la zona arancione rafforzata e stabilisce, tra le misure principali, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La Lombardia però non ha ancora deciso cosa ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alessandro Nunziati I numeri non migliorano. La, attualmente inarancione rinforzato, è nella morsa del coronavirus, rinvigorito dalle varianti che fanno crescere igiorno dopo giorno. Lo stesso governatore, Attilio Fontana, ha lanciato l’: e presto il colore della sua Regionecambiare. È spuntata anche la data in cui lain. Domenica 14 marzo scadrà l’ordinanza firmata dal governatore della, Attilio Fontana: prevede laarancione rafforzata e stabilisce, tra le misure principali, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Laperò non ha ancora deciso cosa ...

