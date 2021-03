Lockdown in Italia, Pierpaolo Sileri lo esclude: “Non lo vedo utile”. Venerdì Cdm su nuove misure (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Italia nel pieno della lotta contro il Coronavirus torna a vivere lo spettro di un nuovo Lockdown nazionale o, comunque, restrizioni ancora più severe. I dati della terza ondata stanno spingendo ad azioni rapide, ma non tutti sono sulla stessa pagina su cosa fare: nelle scorse ore, il sottosegretario della Salute Pierpaolo Sileri ha escluso l’idea che un Lockdown generale per tutta Italia possa essere una soluzione da adottare. Pierpaolo Sileri sul Lockdown e le zone rosse L’occasione è arrivata durante un intervento nel programma l’Agorà, su Rai 3. Qui, il sottosegretario alla Salute ha ribadito l’assoluta e necessaria urgenza di rafforzare i controlli per evitare assembramenti: “Se hai una città o un’area della regione dove ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’nel pieno della lotta contro il Coronavirus torna a vivere lo spettro di un nuovonazionale o, comunque, restrizioni ancora più severe. I dati della terza ondata stanno spingendo ad azioni rapide, ma non tutti sono sulla stessa pagina su cosa fare: nelle scorse ore, il sottosegretario della Saluteha escluso l’idea che ungenerale per tuttapossa essere una soluzione da adottare.sule le zone rosse L’occasione è arrivata durante un intervento nel programma l’Agorà, su Rai 3. Qui, il sottosegretario alla Salute ha ribadito l’assoluta e necessaria urgenza di rafforzare i controlli per evitare assembramenti: “Se hai una città o un’area della regione dove ...

Advertising

SkyTG24 : La sera di un anno fa il presidente del Consiglio #Conte annunciava in conferenza stampa l'inizio del lockdown in t… - IlContiAndrea : Un anno fa l’Italia, tra lo sconcerto generale, entrava in #Lockdown Oggi si parla ancora di #Lockdown per la terza… - fanpage : Il #9marzo di un anno fa l'allora Premier Giuseppe Conte, in una drammatica conferenza stampa, annunciava l'inizio… - DeVerdinis : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Produzione di vaccini in Italia, rimborsi immediati per chi aspetta da mesi, pace fiscale e taglio di 50 mln d… - fa526364 : RT @RadioSavana: Governo Draghi come governo Conte: 'Un anno fa tutta Italia in lockdown totale, oggi emergenza analoga.' Stanno nuovamente… -