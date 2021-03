Juventus-Porto, Nedved perde la testa: spacca un cartellone con un calcio [VIDEO] (Di mercoledì 10 marzo 2021) Bruttissima eliminazione in Champions League della Juventus che potrebbe portare pesanti conseguenze per il futuro, ma anche tensione come dimostra la reazione di Pavel Nedved. I bianconeri non sono riusciti a ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Porto (2-1) e nonostante il successo al ritorno (3-2 dopo i tempi supplementari) hanno dovuto salutare la competizione. Si tratta di un vero e proprio fallimento per una squadra che era partita con ambizioni importanti. Anche in campionato la situazione non è delle migliori, anzi il distacco dall’Inter è pesantissimo e non sembrano esserci i margini per pensare ad una rimonta, rimane la Coppa Italia ma anche in questo caso il successo contro l’Atalanta non è per nulla scontato. La reazione di Nedved al fischio finale Il rendimento della Juventus può ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021) Bruttissima eliminazione in Champions League dellache potrebbe portare pesanti conseguenze per il futuro, ma anche tensione come dimostra la reazione di Pavel. I bianconeri non sono riusciti a ribaltare la sconfitta dell’andata contro il(2-1) e nonostante il successo al ritorno (3-2 dopo i tempi supplementari) hanno dovuto salutare la competizione. Si tratta di un vero e proprio fallimento per una squadra che era partita con ambizioni importanti. Anche in campionato la situazione non è delle migliori, anzi il distacco dall’Inter è pesantissimo e non sembrano esserci i margini per pensare ad una rimonta, rimane la Coppa Italia ma anche in questo caso il successo contro l’Atalanta non è per nulla scontato. La reazione dial fischio finale Il rendimento dellapuò ...

Advertising

brfootball : 19': Juventus 0-1 Porto (agg 1-3) - ChampionsLeague : GOAL! Juventus 2-1 Porto (Chiesa 63'). AGG: 3-3 #UCL - ChampionsLeague : Juventus & Porto check in ?? #UCL - AntonioLoIacon6 : @FBiasin @CalcioFinanza infatti il Porto non è per nulla inferiore alla Juventus. Però la Juve ha un 'maestro' in p… - moontony : RT @LePortinaie: Vi vedo belli cagati addosso per stasera, allora ve lo dico io: stasera la Juventus distrugge il Porto e avvia la scalata… -