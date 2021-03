Juventus | ora Pirlo rischia grosso | Zidane sarà il sostituto?

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’esperienza di Andreasulla panchina non è decisamente stata positiva finora. Il tecnico è spesso confusionario, il più delle volte fa decisioni molto discutibili e l’idea di gioco che vorrebbe proporre non sembra minimamente all’altezza di una squadra di questo calibro. Ma dopotutto, c’è da dire che è difficile dare le colpe ad un allenatore che non è mai stato un allenatore. A sorpresa in estate la società bianconera ha deciso di affidare la panchina ad un ex giocatore senza la minima esperienza sulla panchina, nè come vice, nè come allenatore della primavera. E allora ci si chiede: come si può pretendere che un progetto possa partire da lui? Lapuò davvero aspettare e sperare cheabbia del potenziale? Probabilmente la risposta all’ultima domanda è no. Fino ad ora, infatti, non solo il neotecnico non sta ...