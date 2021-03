Johnson&Johnson taglia le forniture: per l'Italia a rischio 7 milioni di vaccini (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'azienda comunica a Bruxelles che non garantirà i 55 milioni di fiale nel secondo trimestre: "Ma manterremo gli impegni". Rezza: "Con 240mila immunizzati al giorno, la normalità in 7-15 mesi" Il piano vaccinale di Draghi non fa una piega. Sulla carta. Nella realtà resta imbrigliato in continue incertezze e ritardi. L'ultimo è quello annunciato (e smentito dopo poche ore) da Johnson & Johnson, che si è impegnata a fornire 200 milioni di dosi alla Ue nel 2021 e nel secondo trimestre dovrebbe consegnarne 55 milioni. L'azienda annuncia problemi di approvvigionamento ma subito dopo sostiene di essere in grado di mantenere l'impegno sulle consegne. La scorsa settimana aveva detto di avere difficoltà a reperire i componenti del vaccino. Insomma, il giochino di cominciare a produrre prima dell'ok di Ema (che per Johnson & ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'azienda comunica a Bruxelles che non garantirà i 55di fiale nel secondo trimestre: "Ma manterremo gli impegni". Rezza: "Con 240mila immunizzati al giorno, la normalità in 7-15 mesi" Il piano vaccinale di Draghi non fa una piega. Sulla carta. Nella realtà resta imbrigliato in continue incertezze e ritardi. L'ultimo è quello annunciato (e smentito dopo poche ore) da Johnson & Johnson, che si è impegnata a fornire 200di dosi alla Ue nel 2021 e nel secondo trimestre dovrebbe consegnarne 55. L'azienda annuncia problemi di approvvigionamento ma subito dopo sostiene di essere in grado di mantenere l'impegno sulle consegne. La scorsa settimana aveva detto di avere difficoltà a reperire i componenti del vaccino. Insomma, il giochino di cominciare a produrre prima dell'ok di Ema (che per Johnson & ...

