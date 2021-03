In fiamme da 9 giorni, il Libano è in ginocchio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli pneumatici dati alle fiamme sono l’immagine del Libano di questi giorni. Questo strumento di protesta non è più in uso dagli anni Ottanta in gran parte del mondo per l’enorme quantità di sostanze inquinanti che vengono sprigionate. Si è rimasti indietro, in Libano, anche nel modo di esprimere il dissenso. A inizio mese, la sterlina locale toccava il minimo storico rispetto al dollaro statunitense, con cui è stata ancorata per trent’anni, scambiato ora con 9.975 sterline libanesi. Crollo finito sotto inchiesta da parte della banca centrale per verificare che non sia stato indotto dalle speculazioni finanziarie. Fatto sta che le conseguenze non possono che essere proporzionate al danno: aumento dei prezzi e ritardo nelle consegne dei carburanti hanno lasciato intere aree senza corrente elettrica, mentre l’inflazione ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli pneumatici dati allesono l’immagine deldi questi. Questo strumento di protesta non è più in uso dagli anni Ottanta in gran parte del mondo per l’enorme quantità di sostanze inquinanti che vengono sprigionate. Si è rimasti indietro, in, anche nel modo di esprimere il dissenso. A inizio mese, la sterlina locale toccava il minimo storico rispetto al dollaro statunitense, con cui è stata ancorata per trent’anni, scambiato ora con 9.975 sterline libanesi. Crollo finito sotto inchiesta da parte della banca centrale per verificare che non sia stato indotto dalle speculazioni finanziarie. Fatto sta che le conseguenze non possono che essere proporzionate al danno: aumento dei prezzi e ritardo nelle consegne dei carburanti hanno lasciato intere aree senza corrente elettrica, mentre l’inflazione ...

