Imma Tataranni 2 si allunga | in arrivo più puntate | presto al via le riprese

Advertising

repubblica : Imma Tataranni torna a Matera: dal 29 marzo le riprese della seconda stagione: Fino al 5 luglio nei Sassi si girano… - affictionata : RT @bubinoblog: IMMA TATARANNI: PARTONO LE RIPRESE DELLA SECONDA STAGIONE. CON PIÙ PUNTATE E IL CAST CONFERMATO - DonnaGlamour : Chi è Ester Pantano, l’attrice di Makari e Imma Tataranni - CatelliRossella : Dal 29 marzo a Matera le riprese di 'Imma Tataranni 2' - Tv - ANSA - giuliog : RT @repubblica: Imma Tataranni torna a Matera: dal 29 marzo le riprese della seconda stagione: Fino al 5 luglio nei Sassi si girano le nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Imma Tataranni

Le ultime news sulla fiction con Vanessa Scalera protagonista arrivano dalla città di Matera, dove verrà girata anche la nuova ...Dopo un periodo di studi all'estero è tornato in Italia e dal 2018 è una delle protagoniste della serie TV, oltre che essere anche tra le protagonista di Makari . Al cinema l'abbiamo ...Si terranno dal 29 marzo al 5 luglio a Matera le riprese della seconda serie della fiction di Raiuno ”Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, per la regia di Francesco Amato. La giunta comunale di ...Si terranno dal 29 marzo al 5 luglio a Matera le riprese della seconda serie della fiction di Raiuno «Imma Tataranni - Sostituto procuratore», per la regia di Francesco Amato. La giunta comunale di Ma ...