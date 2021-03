Gossip News: Tommaso Zorzi lo confessa: “Alex Di Giorgio…”, Carlotta Dell’Isola risponde ad Alfonso Signorini (Di mercoledì 10 marzo 2021) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo delle confessioni di Tommaso Zorzi, della lite tra Alfonso Signorini e Carlotta Dell’Isola, di Damiano Carrara che conferma le nozze e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Tommaso Zorzi: È trascorsa una settimana da quando è stato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 10 marzo 2021) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo delle confessioni di, della lite tra, di Damiano Carrara che conferma le nozze e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: È trascorsa una settimana da quando è stato … L'articolo proviene da Velvet

Advertising

mtvitalia : Oggi Camila Cabello festeggia 24 anni e non potevano mancare gli auguri di Shawn Mendes ?? - 13febbraio2018 : RT @mtvitalia: #MTVCribs International torna con i nuovi episodi stasera alle 22:00 su MTV (Sky 130) e in streaming su @NOWTV_It Intanto… - MaryPayne9444 : RT @Manuel_Real_Off: Ma come? Di già? #CanYaman - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Era ieri cit. ???? - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ma come? Di già? #CanYaman -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Arisa fuori controllo, dopo le foto svestita la confessione da censura: "Il mio fidanzato la adora" (sotto alle lenzuola) 'Ho incontrato un uomo'. Arisa non si nasconde, in nessun senso. Dopo la clamorosa foto in primo piano dello slip (e dei 'rotolini') in spiaggia la scorsa estate, la cantante abruzzese pubblica su ...

Can Yaman e Diletta Leotta si sposano?/ 'La proposta di matrimonio sarebbe arrivata!' A rivelarlo è il settimanale CHI che, nelle sue Chicche di gossip, lancia l'ennesimo scoop sull'attore turco e la bella conduttrice. Si parla di convivenza e addirittura di imminente matrimonio. "L'...

Lattacco dei reali alla stampa italiana dimostra che Meghan ha ragione Gossip News 'Ho incontrato un uomo'. Arisa non si nasconde, in nessun senso. Dopo la clamorosa foto in primo piano dello slip (e dei 'rotolini') in spiaggia la scorsa estate, la cantante abruzzese pubblica su ...A rivelarlo è il settimanale CHI che, nelle sue Chicche di, lancia l'ennesimo scoop sull'attore turco e la bella conduttrice. Si parla di convivenza e addirittura di imminente matrimonio. "L'...