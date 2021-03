Fondazione CRT, via libera al bilancio consuntivo, avanzo 55 milioni (Di mercoledì 10 marzo 2021) TORINO (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRT, guidata dal Presidente Giovanni Quaglia, al progetto di bilancio 2020, che sarà ora sottoposto all’esame del Consiglio di Indirizzo. In un anno pesantemente condizionato dall’emergenza Covid19 e dalle sue conseguenze sull’economia reale e sulle aspettative di medio periodo, il bilancio consuntivo della Fondazione si chiude con un avanzo d’esercizio superiore a 55 milioni di euro. Un dato di tutto rilievo, frutto dell’efficiente gestione operativa e della prudente ed equilibrata gestione del patrimonio attuata nel corso degli anni, finalizzata prioritariamente a fornire le risorse per l’attività istituzionale. In particolare, il positivo risultato di negoziazione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) TORINO (ITALPRESS) – Viadal Consiglio di Amministrazione dellaCRT, guidata dal Presidente Giovanni Quaglia, al progetto di2020, che sarà ora sottoposto all’esame del Consiglio di Indirizzo. In un anno pesantemente condizionato dall’emergenza Covid19 e dalle sue conseguenze sull’economia reale e sulle aspettative di medio periodo, ildellasi chiude con und’esercizio superiore a 55di euro. Un dato di tutto rilievo, frutto dell’efficiente gestione operativa e della prudente ed equilibrata gestione del patrimonio attuata nel corso degli anni, finalizzata prioritariamente a fornire le risorse per l’attività istituzionale. In particolare, il positivo risultato di negoziazione ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Fondazione CRT, via libera al bilancio consuntivo, avanzo 55 milioni - - IlModeratoreWeb : Fondazione CRT, via libera al bilancio consuntivo, avanzo 55 milioni - - nestquotidiano : Fondazione CRT, via libera al bilancio consuntivo, avanzo 55 milioni - CorriereCitta : Fondazione CRT, via libera al bilancio consuntivo, avanzo 55 milioni - Tele_Nicosia : Fondazione CRT, via libera al bilancio consuntivo, avanzo 55 milioni -