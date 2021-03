Due aghi nel cuore e nei polmoni per “un rituale satanico” | bambina di 3 anni muore | arrestati i genitori

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Hanno conficcato due grossinele neidella figlia di treper un, causandone la morte. Per questo idella piccola Maia Vallejos, 3, sono staticon l’accusa di omicidio. La vicenda arriva dall’Argentina, dove ha sconvolto l’opinione pubblica: laè morta a causa di un arresto cardiaco nell’ospedale dove era stata ricoverata a causa di una grave infezione e solo grazie all’autopsia che i medici hanno disposto per chiarire l’origine di quell’infezione si è scoperto che piccola aveva due grossinegli organi vitali. Sono stati quelli a provocarle la setticemia che poi ha portato all’arresto cardiaco. Come riferisce il Daily Mail ...

Fanpage.it

Secondo quanto riportato da diverse organi d'informazione locali, Maia Vallejos sarebbe deceduta con due aghi di grosse dimensioni conficcati nei polmoni e anche all'altezza del cuore. I genitori della piccola Maia Vallejos sono stati arrestati dopo che la bimba è morta in un ospedale nel nord-est dell'Argentina; la madre ...