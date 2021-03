Covid, il governo rinvia la decisione sulle nuove misure: venerdì il Cdm - Regioni e Comuni anticipano la stretta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il governo prende tempo e rinvia a venerdì, con i nuovi dati, la decisione sulle nuove misure anti - Covid . Oggi il presidente Mario Draghi ha riunito a Palazzo Chigi la cabina di regia tra esecutivo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilprende tempo e, con i nuovi dati, laanti -. Oggi il presidente Mario Draghi ha riunito a Palazzo Chigi la cabina di regia tra esecutivo ...

Advertising

ladyonorato : Le “coincidenze” cominciano a toccare anche alte cariche di governo. Il ministro della salute australiano ricoverat… - petergomezblog : Covid, oggi vertice del Cts sulle nuove misure. Ipotesi chiusure nei weekend e zone rosse come a Codogno - Agenzia_Ansa : Convocata nel pomeriggio a Palazzo Chigi la cabina di regia del Governo, che si riunirà per valutare le ulteriori m… - EnricoCEngelma1 : RT @FmMosca: Perché FRATELLI D'ITALIA non coordina il popolo contro il #Governo per la gestione #COVID?19 ? A) E' finta opposizione B) E'… - Mariang47614228 : RT @ladyonorato: Le “coincidenze” cominciano a toccare anche alte cariche di governo. Il ministro della salute australiano ricoverato... ht… -