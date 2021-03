Covid, il bollettino di oggi: 22.409 casi e 332 morti, salgono ancora i ricoveri (Di mercoledì 10 marzo 2021) Covid bollettino oggi 10 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovi casi di infezione da coronavirus in Italia sono 22.409. I decessi delle ultime 24 ore sono 332. I tamponi eseguiti sono 361.040 tamponi, con l’indice positività al 6,2%. (segue dopo la foto) salgono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono attualmente 2.827 persone (+71 da ieri). Sono 2.535.483 i guariti in totale (+13.752). La regione col più alto numero di nuovi casi è la Lombardia (+4.422), seguita dalla Campania (+3.034), dall’Emilia-Romagna (+2.155) e dal Piemonte (+2.086). In Campania 3.034 nuovi casi e 26 morti, salgono i ricoveri La ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 marzo 2021)10 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovidi infezione da coronavirus in Italia sono 22.409. I decessi delle ultime 24 ore sono 332. I tamponi eseguiti sono 361.040 tamponi, con l’indice positività al 6,2%. (segue dopo la foto)in terapia intensiva, dove ci sono attualmente 2.827 persone (+71 da ieri). Sono 2.535.483 i guariti in totale (+13.752). La regione col più alto numero di nuoviè la Lombardia (+4.422), seguita dalla Campania (+3.034), dall’Emilia-Romagna (+2.155) e dal Piemonte (+2.086). In Campania 3.034 nuovie 26La ...

Advertising

borghi_claudio : @tony27102457 @diegomeloni @cris_cersei Non li classifico perchè mi pare evidente che in troppi casi sia impossibil… - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - cafifal : RT @fanpage: Ultim'ora Diffusi i dati Covid di oggi. - tuttonapoli : Covid, il bollettino: 22.409 nuovi contagiati (+8.191 positivi rispetto a ieri) e 332 morti in 24h - sscalcionapoli1 : Covid, il bollettino: 22.409 nuovi contagiati (+8.191 positivi rispetto a ieri) e 332 morti in 24h #Covid -