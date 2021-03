Cosimo Scotucci al Pantheon con Insideout

Advertising

Mrkalman : Cosimo Scotucci - YouTube -

Ultime Notizie dalla rete : Cosimo Scotucci

Collater.al Magazine

L'architetto italianoha ideato Physx, il primo modello dinamico di social distancing. Finora, per garantire le distanze di sicurezza tra le persone, si è optato per soluzioni statiche, come nastri adesivi ...L'architetto italianoha ideato Physx, il primo modello dinamico di social distancing. Finora, per garantire le distanze di sicurezza tra le persone, si è optato per soluzioni statiche, come nastri adesivi ...Cosimo Scotucci al Pantheon con la creazione InsideOut. Col metodo della camera oscura le condizioni dell'esterno si riflettono all'interno.