Cosa è accaduto davvero in magazzino tra Rosalinda e Dayane Mello? Parla Stefania Orlando (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel corso della lunga edizione del GF Vip, nella spiatissima Casa si sono formate due coppie: Giulia e Pierpaolo e Rosalinda Cannavò Andrea Zenga. Cosa ne pensa davvero Stefania Orlando delle due relazioni attualmente in corso anche a telecamere spente? La terza classificata si è espressa tra le pagine del settimanale Chi, in cui ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel corso della lunga edizione del GF Vip, nella spiatissima Casa si sono formate due coppie: Giulia e Pierpaolo eCannavò Andrea Zenga.ne pensadelle due relazioni attualmente in corso anche a telecamere spente? La terza classificata si è espressa tra le pagine del settimanale Chi, in cui ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @MyrtaMerlino: 'Ieri si è vaccinato il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella, la foto di un italiano tra… - VinceIT : Che dire, questo e' il tweet di #EnricoLetta del 07 Marzo scorso. Cosa e' poi accaduto? - federicob95 : RT @P300it: Siamo frastornati per quello che è successo questa notte. Non sappiamo cosa è accaduto e non conosciamo la situazione reale. Sa… - SimoneAtzori73 : @La7tv @myrtamerlino Cosa sarebbe accaduto se mio nonno avesse avuto tre ruote? - La7tv : #lariachetira @MyrtaMerlino: 'Ieri si è vaccinato il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella, la foto di un… -