Congo | italiani uccisi dai sequestratori durante la fuga | «Il carabiniere Iacovacci provò a salvare l' ambasciatore Attanasio»

Advertising

toninog2 : comidad: Ambasciatori e droni italiani in Congo - 6166467278004cc : @liliaragnar @AquileDel Nessuno è morto a causa di un virus che è stato scoperto ed isolato con il Kit del Piccolo… - patrikscaria62 : I SERVIZI SEGRETI ITALIANI, LO STATO E VERTICI MILITARI SAPEVANO DI AVERLO MANDATO AL MACELLO!! - Aspeniaonline : RT @Aspeniaonline: Letture dal nostro ultimo dossier sull'#Africa ???????? > RD #Congo: - Piccole_Note : @nigrizia racconta quello che molti giornali italiani ignorano -

Ultime Notizie dalla rete : Congo italiani

... quella del, anche alla luce dei recenti, tragici avvenimenti costati la vita a due nostri ... Una storia che si può raccontare partendo da noie da come ascoltavamo la musica cinquant'...difficile trovare un tratto comune, un carattere, ai popoli. Però suglisi può dire una cosa: siamo abituati a lavorare bene con poche risorse facendo affidamento ...Democratica del, era ...Per quanto riguarda il gruppo di assalitori, gli inquirenti italiani vogliono fare luce sulla matrice dell ... I pm di Roma hanno inviato una rogatoria in Congo con cui si chiede di trasmettere gli ...La Procura di Roma ipotizza anche il reato di omicidio colposo per l’ambasciatore italiano e il carabiniere di scorta. Analisi sul tablet del diplomatico ...