Chiudere tutti i locali nei week end | il prossimo Dpcm potrebbe essere la morte per bar e ristoranti

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tra le ipotesi che circolano nelle ultime ore, quella di una stretta sulle misure anti Covid. Il primodi Mario Draghicambiare entro il 14 marzo. Sul tavolo del premier Mario Draghi al momento ci sono numerose proposte presentate dagli esperti convinti che ilentrato in vigore il 6 marzo e che L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

FedericoDinca : Nel @Mov5Stelle sono giornate di 'vento e controvento'. Faccio appello a tutti perché si possano chiudere porte e f… - Laura_Bennati : @NOprisonersEVER Io se chiudono tutto faccio lo sciopero degli acquisti, cioè se le aree gioco devono stare chiuse… - mtracca : Prima di chiudere tutto o misure mirate è indispensabile avere dati certi. Se una persona fa 10 tamponi ed è positi… - fabcet : @lucip1985 @emme_sette @MastriTina @Vallescrivia Comunque per chiudere il thread basterebbero i calzini di Giorgia… - francof61060455 : anche se tutti lo amano a prescindere dico che la sentinella fa il suo lavoro, chiudere tutto, vaccinare tutti, non… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiudere tutti

SiracusaOggi.it

... perché se ritroveràgli infortunati il Liverpool potrebbe anche ottenere la terza finale ... di Claudio Franceschini) LIVERPOOL LIPSIA: GLI INGLESI VOGLIONOIL DISCORSO! Liverpool Lipsia ,...In queste due province si devono immediatamentetutte le scuole alla luce dell'ultimo dpcm del Governo". "Anche l'incidenza settimanale a Lecce, pur restando su valori più bassi, è aumentata ...UDINE. I dati del contagio sono da zona rossa e se oggi la Cabina di regia deciderà di farci retrocedere di un gradino rispetto alla zona arancione dove ci troviamo ora, da lunedì 15 saranno chiuse an ...Scuole chiuse nelle province di Bari e Taranto a partire da venerdì ... 18:00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi ...