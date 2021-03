Champions League, il programma di mercoledì 10 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Champions League, il programma e i risultati di mercoledì 10 marzo. In campo PSG e Liverpool. ROMA – Champions League, il programma e i risultati di mercoledì 10 marzo. PSG e Liverpool contro Barcellona e Lipsia per chiudere il discorso qualificazione dopo le vittorie dell’andata. Di seguito il programma di Champions League di mercoledì 10 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale Liverpool-Lipsia (ore 21)* and. 2-0Paris Saint-Germain-Barcellona (ore 21) and. 4-1 *a Budapest Champions LeagueChampions League, Paris ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021), ile i risultati di10. In campo PSG e Liverpool. ROMA –, ile i risultati di10. PSG e Liverpool contro Barcellona e Lipsia per chiudere il discorso qualificazione dopo le vittorie dell’andata. Di seguito ildidi10, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale Liverpool-Lipsia (ore 21)* and. 2-0Paris Saint-Germain-Barcellona (ore 21) and. 4-1 *a Budapest, Paris ...

Advertising

SquawkaNews : ?? 19’ Juventus 0-1 Porto (1-3) ?? 49’ Juventus 1-1 Porto (2-3) ?? 54’ Taremi sent off ?? 63’ Juventus 2-1 Porto (… - juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - OptaPaolo : 20 - Erling Haaland è diventato il giocatore più veloce di sempre a segnare 20 gol in Champions League: ha impiegat… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #CHAMPIONSLEAGUE La #Juventus è fuori ma resta la squadra. Allenatori e dirigenti, invece, non sono eterni... https://t.c… - ilfattoblog : #CHAMPIONSLEAGUE La #Juventus è fuori ma resta la squadra. Allenatori e dirigenti, invece, non sono eterni...… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Juventus fuori con il Porto in Champions League: ironia sui social. Le La Juventus viene eliminata dalla Champions League agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo: dopo l'incubo Lione, tocca al Porto distruggere i sogni bianconeri di conquista della massima competizione continentale. E i ...

Juve, lo strano silenzio dei big e quella smorfia di Bonucci: al momento del cambio... Commenta per primo Continua a far discutere la clamorosa eliminazione della Juventus in Champions League, arrivata agli ottavi di finale contro il Porto. Nel post partita, Fabio Capello dallo studio di Sky Sport ha sottolineato quanto fosse strano che a presentarsi davanti ai microfoni ...

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport VXL, un blogger bianconero furioso: 'Analisi di una disfatta: Juve top club farlocco!' La Juventus è fuori dalla Champions League. Il 3-2 di ieri contro il Porto non è bastato: il club bianconero è stato eliminato dalla massima competizione europea. Il blogger juventino Loki1589 ha ...

Gazzetta - ADL ha deciso da tempo di interrompere il rapporto con Gattuso Si parla dei destini differenti di Lorenzo Insigne e Rino Gattuso sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "E ciò dovrebbe avvenire al di là di quello che sarà l’esito, se si ritornerà o meno ...

La Juventus viene eliminata dallaagli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo: dopo l'incubo Lione, tocca al Porto distruggere i sogni bianconeri di conquista della massima competizione continentale. E i ...Commenta per primo Continua a far discutere la clamorosa eliminazione della Juventus in, arrivata agli ottavi di finale contro il Porto. Nel post partita, Fabio Capello dallo studio di Sky Sport ha sottolineato quanto fosse strano che a presentarsi davanti ai microfoni ...La Juventus è fuori dalla Champions League. Il 3-2 di ieri contro il Porto non è bastato: il club bianconero è stato eliminato dalla massima competizione europea. Il blogger juventino Loki1589 ha ...Si parla dei destini differenti di Lorenzo Insigne e Rino Gattuso sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "E ciò dovrebbe avvenire al di là di quello che sarà l’esito, se si ritornerà o meno ...