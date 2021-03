Calciomercato Milan – Idea rinnovo annuale per Donnarumma | News (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le ultime News di Calciomercato sul Milan: Gianluigi 'Gigio' Donnarumma potrebbe rinnovare di un solo anno. Troppo alte infatti le richieste di Mino Raiola Calciomercato Milan – Idea rinnovo annuale per Donnarumma News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le ultimedisul: Gianluigi 'Gigio'potrebbe rinnovare di un solo anno. Troppo alte infatti le richieste di Mino RaiolaperPianeta

Advertising

SkySport : Rinnovo Donnarumma, il Milan lavora a due soluzioni - zazoomblog : Calciomercato Milan – Diavolo sull’erede di Messi! Le ultime News - #Calciomercato #Milan #Diavolo - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Idea rinnovo annuale per @gigiodonna1 | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Donnarumma… - milansette : Milan-Ibrahimovic, l’attesa per il rientro in campo e per il rinnovo contrattuale - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #Milan-#BrunoFernandes: #Maldini, #Mendes e la carta #AndreSilva, storia di un affare sfumato -