Cagliari Juve, le ultime da Asseminello: personalizzato per due rossoblù (Di mercoledì 10 marzo 2021) Doppia seduta d’allenamento per il Cagliari di Leonardo Semplici in vista della Juventus: ecco il report dei rossoblù Giornata faticosa per i rossoblù di Semplici che oggi, al Centro Sportivo di Assemini, hanno svolto una doppia seduta di allenamento in vista della partita di domenica contro i bianconeri. MATTINA – La sessione mattutina ha visto gli uomini di Leonardo Semplici divisi ancora in due gruppi in modo da concentrarsi su lavori specifici a seconda dei reparti. A seguire esercitazioni tattiche sulla fase difensiva. POMERIGGIO – L’allenamento pomeridiano si è caratterizzato invece per un focus sulla forza funzionale ed esercizi sul possesso palla in spazi ristretti. A chiudere la giornata un m inizio torneo con partitelle su campo ridotto. Ancora differenziato per Riccardo Sottil e Sebastian Walukiewicz. Il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Doppia seduta d’allenamento per ildi Leonardo Semplici in vista dellantus: ecco il report deiGiornata faticosa per idi Semplici che oggi, al Centro Sportivo di Assemini, hanno svolto una doppia seduta di allenamento in vista della partita di domenica contro i bianconeri. MATTINA – La sessione mattutina ha visto gli uomini di Leonardo Semplici divisi ancora in due gruppi in modo da concentrarsi su lavori specifici a seconda dei reparti. A seguire esercitazioni tattiche sulla fase difensiva. POMERIGGIO – L’allenamento pomeridiano si è caratterizzato invece per un focus sulla forza funzionale ed esercizi sul possesso palla in spazi ristretti. A chiudere la giornata un m inizio torneo con partitelle su campo ridotto. Ancora differenziato per Riccardo Sottil e Sebastian Walukiewicz. Il ...

