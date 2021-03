Buona la prima per Sampaoli: l’OM passa nel finale sul Rennes grazie a Cuisance (1-0) (Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ la sera dell’esordio ufficiale sulla panchina dell’Olympique Marsiglia per Jorge Sampaoli, il tecnico ha terminato la quarantena obbligatoria e come avevamo raccontato diversi giorni fa il suo primo match sarebbe stato quello contro il Rennes. La gara, recupero del 22 turno di Ligue 1, è stata decisa all’88’ da Michael Cuisance, entrato sette minuti prima al posto di Payet. Può sorridere dunque il tecnico argentino, il suo cambio si è rivelato subito decisivo. l’OM con questi 3 punti sale al sesto posto a quota 42, il Rennes rimane in decima piazza con 38. Foto: Twitter OM L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ la sera dell’esordio ufficiale sulla panchina dell’Olympique Marsiglia per Jorge, il tecnico ha terminato la quarantena obbligatoria e come avevamo raccontato diversi giorni fa il suo primo match sarebbe stato quello contro il. La gara, recupero del 22 turno di Ligue 1, è stata decisa all’88’ da Michael, entrato sette minutial posto di Payet. Può sorridere dunque il tecnico argentino, il suo cambio si è rivelato subito decisivo.con questi 3 punti sale al sesto posto a quota 42, ilrimane in decima piazza con 38. Foto: Twitter OM L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

