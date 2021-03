Bordoni | Raggi deve chiarire su nuovo Cda Fondazione Bioparco

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – “Partita ancora aperta alladi Roma. Dopo le turbolenze degli ultimi mesi il consigliere capitolino della Lega, Davide, in una intervista al quotidiano ‘Il Tempo’ ha fatto sapere di aver presentato una interrogazione alla sindaca Virginia, in merito alla nomine di un componente il Consiglio di amministrazione”. Nel particolare, si chiarisce: “Preso atto che il Consiglio di Amministrazione risulta ora cosi’ composto: Francesco Petretti (Presidente della), Andrea Ciannavei, Chiara Grasso ed Edoarda Sanci (Consiglieri; Considerato che l’Avvocato Andrea Ciannavei risulterebbe: membro del collegio dei probiviri del Movimento; legale della Sindaca e del Movimento 5 Stelle; La sede del movimento 5 stelle troverebbe domicilio presso il suo studio; Tenuto ...

Prosegue: "Esprimo, a nome mio e della Lega, totale condivisione e vicinanza agli operatori commerciali in manifestazione, un settore che costituisce uno dei segmenti piu' vitali e ...... dopo le reiterate assenze in Commissione Capitolina dell'assessore competente, che la Giunta... Cosi' il consigliere capitolino della Lega DavideCommercio, Bordoni (LEGA): "Applicare subito normativa nazionale per proroga licenze ancor prima di cercare coinvolgimento Governo" ...Dal Pd alla Lega tutti contro la sindaca per la scelta di mettere a bando le concessioni, mentre non si placano le proteste dei lavoratori in piazza ...