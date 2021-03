Bar, ristoranti, spostamenti tra Comuni: l’Italia verso la chiusura nei weekend. Oggi la riunione per modificare il Dpcm (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le restrizioni non bastano più. E ormai è certo che il nuovo Dpcm subirà delle modifiche. L’ultimo documento recapitato ieri, 9 marzo, al governo dal Comitato tecnico scientifico (Cts) evidenzia un «peggioramento della curva epidemiologica e una rapida diffusione delle varianti a maggiore trasmissibilità». Per questo, è la raccomandazione degli esperti, bisogna agire in fretta. Esclusa, per ora, l’ipotesi di una chiusura nazionale per tre settimane, il governo guidato da Mario Draghi è indirizzato a varare innanzitutto una stretta per i fine settimana. Misure in vigore già il 13 marzo Le misure saranno discusse Oggi, 10 marzo, nel corso di un vertice della cabina di regia e dovrebbero scattare già il prossimo weekend, quello del 13 e del 14 marzo. Il primo nodo da sciogliere riguarda la severità della stretta ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le restrizioni non bastano più. E ormai è certo che il nuovosubirà delle modifiche. L’ultimo documento recapitato ieri, 9 marzo, al governo dal Comitato tecnico scientifico (Cts) evidenzia un «peggioramento della curva epidemiologica e una rapida diffusione delle varianti a maggiore trasmissibilità». Per questo, è la raccomandazione degli esperti, bisogna agire in fretta. Esclusa, per ora, l’ipotesi di unanazionale per tre settimane, il governo guidato da Mario Draghi è indirizzato a varare innanzitutto una stretta per i fine settimana. Misure in vigore già il 13 marzo Le misure saranno discusse, 10 marzo, nel corso di un vertice della cabina di regia e dovrebbero scattare già il prossimo, quello del 13 e del 14 marzo. Il primo nodo da sciogliere riguarda la severità della stretta ...

