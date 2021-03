Anna Tatangelo e Livio Cori, l’ex di Gigi D’Alessio furiosa su Instagram. La Tatangelo sul flirt con Livio Cori (Di giovedì 11 marzo 2021) Meno di 24h dopo l’inizio delle voci su un flirt tra Anna Tatangelo e Livio Cori, è arrivata durissima la reazione della cantante ed ex di Gigi D’Alessio. Della vicenda, si era detto infatti che sarebbe stato proprio il cantane napoletano a presentare la Tatangelo al rapper Livio Cori. Una versione, questa, contestata dalla stessa Tatangelo tramite alcune storie su Instagram. Anna Tatangelo storie Instagram: “Ho deciso di parlare io“ A sganciare la “bomba di gossip” ci aveva pensato Santo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Meno di 24h dopo l’inizio delle voci su untra, è arrivata durissima la reazione della cantante ed ex di. Della vicenda, si era detto infatti che sarebbe stato proprio il cantane napoletano a presentare laal rapper. Una versione, questa, contestata dalla stessatramite alcune storie sustorie: “Ho deciso di parlare io“ A sganciare la “bomba di gossip” ci aveva pensato Santo ...

ddonttouchmee : RT @nick_fatato: anna tatangelo ha detto punto, che regina - fool_for_harold : RT @nick_fatato: anna tatangelo ha detto punto, che regina - federicagilar : RT @nick_fatato: anna tatangelo ha detto punto, che regina - paracetamoolo : raga ma in che senso gigi d’alessio e anna tatangelo non stanno più insieme non ho più certezze nella vita - Alf3rret : Quota abitudinari di Sanremo: Giusy Ferreri, Chiara Galiazzo, Anna Tatangelo, Michele Bravi, Berté -