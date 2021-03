Addio Champions League, addio Cristiano Ronaldo: CR7 costa caro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un naufragio, non servono altre parole, questo è stato il viaggio della Juventus in Champions, l’ennesimo a dire il vero degli ultimi anni, che ora sta assumendo sempre più le sembianze di una maledizione. La partita contro il Porto ha cancellato l’Europa dalla stagione bianconera, che per il secondo anno di fila lasciano agli ottavi di finali il sogno di tornare a sollevare le grandi orecchie di quella Coppa che manca da troppo tempo. Un vero macigno, non solo economico, per la dirigenza bianconera che aveva investito tanto per riportare Torino sul tetto d’Europa, e che aveva acquistato l’uomo più forte del pianeta per riuscirci. Ma ieri sera è stato il naufragio anche di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha vissuto la stagione peggiore in Champions della sua carriera, pochi gol, poco incisivo, svogliato, annebbiato, e ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un naufragio, non servono altre parole, questo è stato il viaggio della Juventus in, l’ennesimo a dire il vero degli ultimi anni, che ora sta assumendo sempre più le sembianze di una maledizione. La partita contro il Porto ha cancellato l’Europa dalla stagione bianconera, che per il secondo anno di fila lasciano agli ottavi di finali il sogno di tornare a sollevare le grandi orecchie di quella Coppa che manca da troppo tempo. Un vero macigno, non solo economico, per la dirigenza bianconera che aveva investito tanto per riportare Torino sul tetto d’Europa, e che aveva acquistato l’uomo più forte del pianeta per riuscirci. Ma ieri sera è stato il naufragio anche di. Il portoghese ha vissuto la stagione peggiore indella sua carriera, pochi gol, poco incisivo, svogliato, annebbiato, e ...

