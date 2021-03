A Immobile la Scarpa d’Oro: “È un premio di tutta la squadra” (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – L’aula Giulio Cesare trasformata per alcuni minuti nella curva Nord dello stadio Olimpico, quanto basta per trasmettere sui 4 schermi allestiti i 36 gol che hanno permesso a Ciro Immobile di conquistare la Scarpa d’Oro come miglior realizzatore in Europa della scorsa stagione, davanti a Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo. La cerimonia di consegna all’attaccante della Lazio va in scena in Campidoglio, alla presenza tra gli altri del sindaco Virginia Raggi, del numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, del presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, e del presidente della commissione capitolina Sport, Angelo Diario. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – L’aula Giulio Cesare trasformata per alcuni minuti nella curva Nord dello stadio Olimpico, quanto basta per trasmettere sui 4 schermi allestiti i 36 gol che hanno permesso a Ciro Immobile di conquistare la Scarpa d’Oro come miglior realizzatore in Europa della scorsa stagione, davanti a Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo. La cerimonia di consegna all’attaccante della Lazio va in scena in Campidoglio, alla presenza tra gli altri del sindaco Virginia Raggi, del numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, del presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, e del presidente della commissione capitolina Sport, Angelo Diario.

Advertising

OfficialSSLazio : Scarpa d'oro 2019-2020 ?? Cerimonia di consegna a @ciroimmobile ?? - virginiaraggi : Consegna Scarpa d'Oro 2019-2020 a Ciro Immobile, seguite la diretta: - SkySport : Immobile Scarpa d'Oro, la cerimonia in LIVE STREAMING #SkySport #Immobile #Lazio - StefanoMimmo84 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Immobile alla consegna della Scarpa d'oro: 'Maglia #Lazio come una seconda pelle per me' ?? @RicCaponetti https://t.… - AvantiLazioMCM : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Immobile alla consegna della Scarpa d'oro: 'Maglia #Lazio come una seconda pelle per me' ?? @RicCaponetti https://t.… -