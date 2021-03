Vaccini anti Covid in Campania, dopo gli 80 enni tocca a disabili e categorie fragili. Ma mancano le dosi di Pfizer (Di martedì 9 marzo 2021) La vaccinazione delle categorie di fragili e disabili in Campania partirà alla fine della vaccinazione, con richiamo, dei cittadini di oltre 80 anni. Lo apprende l’Ansa da fonti della Regione Campania. La categoria dei fragili, che hanno quindi delle patologie che potrebbero influire negativamente in caso contraggano il Covid, e dei disabili, e’ stata precisata come una delle prime categorie da vaccinare. A questi, però, la Regione specifica che verrà somministrato il vaccino Pfizer, le cui scorte sono esigue. Bisognerà quindi prima completare tutto il ciclo di somministrazioni agli over 80 anni e poi si aprirà questo nuovo capitolo, sbloccandone l’adesione sulla piattaforma online. Sui tempi, dalla Regione precisano ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 marzo 2021) La vaccinazione dellediinpartirà alla fine della vaccinazione, con richiamo, dei cittadini di oltre 80 anni. Lo apprende l’Ansa da fonti della Regione. La categoria dei, che hanno quindi delle patologie che potrebbero influire negativamente in caso contraggano il, e dei, e’ stata precisata come una delle primeda vaccinare. A questi, però, la Regione specifica che verrà somministrato il vaccino, le cui scorte sono esigue. Bisognerà quindi prima completare tutto il ciclo di somministrazioni agli over 80 anni e poi si aprirà questo nuovo capitolo, sbloccandone l’adesione sulla piattaforma online. Sui tempi, dalla Regione precisano ...

